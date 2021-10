Villemdrillem: ma pole kindel, kuidas oma muusikaga jätkata

Villemdrillem on oma lühikese lauljakarjääri jooksul nii mõndagi korda saatnud. Tema enda jaoks jääb erilisena meelde vabariigi aastapäeva gala esinemine koos 5Miinusega. "See on koht, kuhu iga artist oma karjääri jooksul ei jõua," ütles ta saatejuht Anu Välbale.

Talle tuli mõnes mõttes üllatusena, et suurel tähtpäeval laul "Paaristõuked" galal esitamisele valiti. "Laul kõnetas, vaatamata natuke vulgaarsele sisule, ja tekitas palju kõneainet. Alati peab katsetama, ei saa jääda traditsioonidele kindlaks," nentis artist.

Muusika kirjutamist alustades sai Villemdrillemile aga kohe selgeks, et tema oma lauludes roppusi ei kasuta. "Lauludes on see ebavajalik - ei vii kuidagi sõnumit edasi ega rõhuta seda," ütles ta ja tõdes, et kui ta kuuleb eesti lauludes roppusi, jäävad need pigem kõrvu kriipima.

Laulja avaldas, et ta päris täpselt ei tea, mida oma muusikaga tahab saavutada või mille jaoks ta seda kõike teeb. "See tuli nii spontaanselt ja ma pole kunagi mõelnud, et tahan saada artistiks või räppariks," sõnas noormees. Tema sõnul ongi see praegu suur murekoht, sest ta pole kindel, kuidas oma muusikaga jätkata või kuhu seda viia. "Enne kui mikri varna viskan, tahaksin Eesti muusikaauhindadel midagi võita. Selle jaoks peab veel pingutama."

Praegu tegeleb Villemdrillem Anne Veski looga "Jätke võtmed väljapoole". "Ema on peale surunud, et ma teeksin selle laulu ära, kas Anne või Ivoga, sest see on nii äge," ütles ta. Nüüd ongi ta poolteist aastat tagasi tulnud ideega peaaegu mäele saanud. Laulja kinnitas, et Anne Veskile idee meeldis.

Veidi teistsuguse versiooniga Anne Veski laulust esines Villemdrillem ka "Hommik Anuga" saates.