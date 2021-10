"Outlanderi" kuuendast hooajast avaldati treiler

Uus hooaeg on osaliselt inspireeritud Diana Gabaldoni "A Breath of Snow and Ashes" raamatust. Sarja kuuenda hooaja sündmused hargnevad lahti Ameerika kodusõja ajal.

Sarja peategelased Claire ja Jamie rajavad uues hooajas kodu Põhja-Carolinasse. Kuigi nad püüavad elada rahus, marsib siiski ühiskond nende ümber revolutsiooni poole. Paaril on seega ülesanne kaitsta oma kodu keset aina suurenevat konflikti.

Ka sarja seitsmenda hooaja võtted algavad järgmisel aastal. Seitsmes hooaeg põhineb Gabaldoni raamatul "An Echo in the Bone".