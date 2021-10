Margus Saar kuulsusi täis muusikaviktoriinist: see on sõbralik aasimine

Muusikalise viktoriini produtsent Karmel Killandi ütles, et laval saab näha suuri orkestreid, kes emotsionaalselt mängivad, ning saatekülalisi heliloojatest näitlejateni. "Nad aitavad meil lahti mõtestada, et see esmapilgul raske tunduv klassikaline muusika on tegelikult kõikjal meie ümber. Meie eesmärk on tekitada uudishimu ja äratundmisrõõmu," sõnas Killandi "Vikerhommikus".

Saadet juhib Margus Saar, kellel endalgi pisut koorilaulu kogemust. "Minu karjäär Jaan Tombi nimelise kultuurimaja poistekooris kestis umbes kaks kuud. Ma ei pidanud uuesti tulema, sest teistel tuli paremini välja," naljatles Saar. Küll aga on mehel suur uudishimu muusika vastu, mis ilmselt ka saadet vaadates märkamatuks ei jää. "Ma ei teadnud, kuidas mul välja tuli ja olin erutatud. Võib-olla on see kõik ekraanil näha ka," naeris Saar.

Lisaks muusikamaailma esindajatele nagu Arne Mikk, Juuli Lill, Lauri Vasar, Nele-Liis Vaiksoo, Helen Lokuta, Mart Sander, Ott Lepland, Kadri Tali ja teised, on saate mängijateks ka inimesed nõudlikust kontserdipublikust. "Need on inimesed, keda päriselt huvitab klassikaline muusika ja nad on kirglikud sellest rääkides," sõnas Saar.

Telemäng toimub Eesti muusika- ja teatriakadeemia saalis. Laval näeb ja kuuleb ERSOt, rahvusooper Estonia orkestrit, sõjaväeorkestrit ja teisi.

"Ilus on vaadata, kuidas see 75-liikmeline seltskond laval aru saab - kord aeglaselt, siis kiiresti, siis meloodiliselt. See kõik toimub nagu üks imeline masinavärk," ütles Killandi ja lisas, et orkester on saate peategelane, kes aitab muusikast rõõmu tunda.

Suurtele auhindadele viktoriin ei käi. "See on sõbralik aasimine, kaks võistkonda, kes arutavad, tögavad ja nügivad," rääkis Saar. Tema sõnul meeldis see mängijatele väga - tundus, et nad tulid mänguga kaasa ja võtsid seda vabalt.

Mängu küsimusi aitasid koostada Eesti mälumängu meistrid Tauno Vahter, Ove Põder ja Igor Habal. Uus muusikamäng "Orkestri mängud" tuleb ETV eetrisse reedel, 15. oktoobril kell 20.