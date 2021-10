Fotograaf: Eesti on üks väheseid riike, kus presidenti saab nii ehedalt jäädvustada

President Kersti Kaljulaidiga koos tehtud fotosid saavad kõik inimesed sotsiaalmeediasse laadida. Fotograaf Raigo Pajula loodab, et need leiavad tee muuseumisse ja talletatakse tuleviku heaks.

"Kersti Kaljulaid on päris hea poseerija," ütles Pajula. Ta meenutas viimast Keenia visiiti, kus kohalikud küsisid, kas tegemist on endise modelliga, sest Kaljulaid oskas hästi kohalike poolt talle kingitud riideid proovida ja näidata.

Pajula sõnul on Eesti üks väheseid riike, kus presidenti saab jäädvustada tema kõige ehedamatel hetkedel - kasvõi pärast rattamaratoni porise näoga. "Suurriikide presidente ei lubata juba julgeoleku kaalutlustel inimeste sekka. Kui nad kellegagi poseerivad, on need ilmselt julgeolekutöötajad."

Pajula teeb küll presidendist pilte, ent ise ta koos Kersti Kaljulaiuga väga piltidele sattunud pole. Kui ta aga kord Kanaari saartel ühe Saksamaa jahi peal tööl oli, luges ta uudistest, et ka riigipea on samal saarel. "Ma helistasin presidendi kantselei juhile ja ütlesin, et siin on üks teaduslaev, mis kindlasti pakub presidendile huvi," rääkis Pajula. Kersti Kaljulaid oligi nõus laeva vaatama tulema ja Pajulal on nüüd ka presidendiga foto.

Fotograafi sõnul on presidenti tema visiitidel pildistamas käia väga suur au. "Teiseks on see ka suur väljakutse. Ma arvan, et mind on hakatud visiitidele kutsuma, sest seal tuleb väga kiiresti tegutseda," nentis Pajula.

Ta meenutas seika president Toomas Hendrik Ilvese ametiajast, kus ta pidi pildistama visiiti Jaapani keisriga. "Mu juurde toodi inimene, kes hakkas mulle sekundeid kõrva lugema. 30 sekundit tohtis pildistada ja mitte üks pilt rohkem," sõnas fotograaf. Ta tõdes, et sellised hetked ajavad loomulikult harja punaseks, ent hea fotograaf ei lase end kellestki häirida.

Pajula tervitab väga ideed, et kokku koguda eestlaste fotojäädvustused koos presidendiga. "See annab suure materjali, mida hiljem uurida, sest need pildid muutuvad ajas tähtsaks."

