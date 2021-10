Saaremaa roolipiigad on koos käinud juba 25 aastat ja noorusaegu meenutanud

Naisterahvas traktoriroolis on tänapäeval suur erand, kuid kuldsetel kolhoosi- ja sovhoosiaegadel võis Eesti põldudel traktoriroolis sõitmas olla kuni tuhatkond naistraktoristi. Saaremaa naistraktoristid on juba 25 aastat koos käinud ja vanu aegu meenutanud.

Reedel oli Saaremaa roolipiigadel tähtis päev - nad tähistasid enne traditsioonilist lõunasööki Kuressaare lossipargis omale ühe pingi, et tähistada Saaremaa roolipiigade 25-aastast kooskäimise traditsiooni.

"Meid on praegu 20, aga meid oli 27 või 28 alguses. Viis on meie hulgast lahkunud," tõdes Juuli Pihl "Aktuaalsele kaamerale".

Roolipiigad tähistavad koos üksteise sünnipäevi ning käivad koos ka ekskursioonidel.

"Me käime vastavalt vajadusele, kuidas sünnipäevad on. Suvel käime igas kuus ekskursioonil. Sellel aastal juunis käisime Kihelkonnal, juulis käisime Noarootsis, augustis käisime Võrus, september jäi vahele ja novembris läheme Pärnu teatrisse ja ööbime villas," rääkis Pihl.

Roolipiiga Helju Kaubi näitas viis aastat tagasi "Aktuaalses kaameras", kuidas ta oma punase traktoriga veel pea iga päev tööd tegi. Sellest ajast pole muutunud midagi peale selle, et piiga nüüdseks 81-aastaseks on saanud.

"Jah, traktor oli küll punane. See praegugi. Iga päev käib käigus peaaegu," ütles Kaubi ja kinnitas, et sõidab ise veel traktoriga. "Kes see mu eest siis läheb?" küsis ta hämmeldunult.

Saaremaa roolipiigad kinnitasid, et nautisid omal ajal oma tööd, kuigi võib-olla mõnikord oli raske. Ja eks kõik, keda kolhoos kooli saatis ikka traktoristiks ei jäänudki.

"Kolmekesi olime Sõrve sovhoosist. Üks pole üldse töötanud, üks töötas aasta-paar ja läks ka meie seast ära. Ta ütles, et mehed nii ropu suuga ja ta ei saa hakkama," meenutas Juuli Pihl.

"Ma olin praktikal ja töökoja juhataja tuli mu juurde ja ütles, et tead Viive, sa pead minema võtma sealt aia äärest selle traktori ja pead mineme heina vaaluma. Panin õlid-värgid kõik korda ja läksin, kaarutaja oli põllu peal. Ma läksin ja nutsin, et kas mul oli tarvis minna traktoristikooli, mul ei ole tarvis sinna minna olnud, mul oli suur hirm. Aga sellest päevast ma sain hirmust üle ja kõik oli lõbus," meenutas Viive Riisik.