Tallinna koolitüdruk pani oma mudilaspõlve lugemispäevikud näitusele

Suur osa lastest on pidanud lugemispäevikut seetõttu, et koolis kästakse seda teha. Nelja-aastaselt lugemispäevikut pidama hakanud Eliisabet Luure tahtis aga proovida, kas ta oskab nii hästi joonistada kui raamatute illustraatorid.

Esimese raamatu laenutas Eliisabet raamatukogust nelja-aastaselt. Kuna lugemine ja kirjutamine olid tal selleks ajaks juba selged ja joonistamine väga meeldis, siis hakkas ta läbiloetud raamatute kohta päevikut pidama.

"See mõte tuli mu emal, et ma lugemispäevikut hakkaksin pidama ja siis mulle väga meeldis see ja ma tegin seda neli aastat," rääkis Eliisabet "Aktuaalsele kaamerale".

Nelja aasta jooksul luges Eliisabet läbi ligi 250 raamatut, mille kõik hoolega päevikusse kirja pani. Sageli oli lauanurgal virn juba läbi loetud raamatutest, mida ei saanud raamatukokku tagasi viia, sest päevikusse polnud neid veel sisse kantud.

"Ma valisin oma lemmikpildi, joonistasin selle järgi ja siis valisin oma lemmiklõigu ja kirjutasin selle sinna kõrvale," selgitas tüdruk.

Võimalus tuntud kunstnike pilte järele joonistada oligi see, mis Eliisabeti lugemispäeviku pidamisel paelus. Oma lemmikillustraatoriks peab ta Ilon Wiklandi.

Lugemispäeviku pidamisest loobus Eliisabet siis, kui ta lugemisjärg jõudis suurematele lastele mõeldud raamatuteni, kus illustratsioone on vähe või puuduvad üldse.

"Ma väga armastan raamtuid lugeda, mulle meeldib hoida raamatut füüsiliselt käes ja kuulda lehekrabinat ja siseneda teise maailma. Ma teen kõike väga põhjalikult ja nende piltide joonistamine, mulle siiani väga meeldib käsitisi teha asju," rääkis Eliisabet.

"Mulle kindlasti meeldis väga "Mowgli" ja "Doktor Dolittle" ja "Hulkur Rasmus". Mulle meeldisid väga paljud raamatud ja ma ei osanud siis ka lemmikut valida," ütles tüdruk.

Eliisabeti lugemispäevikute näitus on väljas Tallinnas Nõmme huvikoolis.