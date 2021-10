Presidendi sõbranna: meil on sarnane huumorimeel

Sõbrannad rääkisid, et kuigi presidendil on oma ametiaja jooksul olnud palju kohustusi, ei ole ta siiski ära unustanud enda sõpru. "Ta on olnud väga hea ja toetav sõber kogu selle aja. Me oleme püüdnud seda sama teha," ütles Ilona Leib.

"Kui Kersti ütleb, et tal on vaba õhtu, siis me lükkame enda õhtu tühjaks ja saame kokku," mainis Leib. Samuti lisasid sõbrannad, et sõprusringkonnas on säilinud traditsioonid, mis ei ole aastate jooksul katkenud. Näiteks käivad sõbrad iga august sardelle grillimas.

Presidendiga on sõprus kestnud aastakümneid. Sõbranna Kristina Märtini sõnul kohtus tema Kerstiga tänu Mart Laarile, kelle nõunikuna Kaljulaid töötas. "Mõned inimesed on rohkem sinu inimesed kui teised," rääkis Märtin ja lisas, et sõbrunemine toimus kiiresti.

Sõbranna Ilona Leib tutvus Kersti Kaljulaidiga samuti tööolukorras. Kohtuti Stenbocki klubis, mis asus Stenbocki keldris ning kuhu kogunesid valitsuse liikmed ja ametnikud.

Sõbrannade sõnul teeb Kaljulaidi eriliseks sarnane huumorimeel. "Meil on ka luba vabariigi presidenti aeg-ajalt tögada," mainis Märtin. Nalja viskavad sõbrannad näiteks presidendi spordilembuse üle.

"Ta on tohutult aus," iseloomustas Ilona Leib presidenti. "Arvan, et Kerstil on väga äge tulevik ees," võttis Leib sõpruse kokku.

Presidendi ametiaja lõppedes loodavad sõbrannad saada Kaljulaidilt maitsva õhtusöögi. Eriti hinnatud on presidendi juustukringel.