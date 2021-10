Vinüülplaadientusiast: Tõnu Naissoo plaat maksab 300-400 eurot

"See on väga vastupidav formaat, sest plaatide eest hoolitsedes võib need ka 60 aastat hiljem keldrist võtta ja heli on nagu uus," rääkis vinüülplaadientusiast Alexis Charpentier. Charpentier leiab, et vinüülplaatides peitub teatav võlu ja maagilisus, mis on voogedastusplatvormidel kaduma läinud.

Eestisse leidis kanadalane tee Tallinn Music Weeki kaudu. "Minu huvi Eesti muusika vastu paisus veelgi ja ma tõesti armusin sellesse," sõnas Alexis Charpentier, kes nüüdseks on Eestis viibinud kolm kuud.

Kõige silmapaistvamaks Eesti muusika näiteks peab Charpentier Tõnu Naissoo vinüüli. "See on uskumatu plaat. Pianist teeb ikka veel plaate ja esineb. Els Himma laulab kaasa, tema meeldib mulle ka," tõi muusikaarmastaja välja. Lisaks mainis mees, et antud vinüüli on püüdnud mitmed inimesed nii Jaapanis kui ka Ühendkuningriigis hankida.

Naissoo plaadi kohta tõdes Charpentier, et see on maailmaturul väga kallis. Ilmselt jääb vinüüli hind 300-400 euro vahele.

Veel ühe haruldase leiuna tõi vinüüliekspert välja Velly Joonase plaadi, mis seisis aastaid arhiivis enne kui see otsustati uuesti avaldada. Nüüd on lugu YouTube's kuulatud üle kolme miljoni korra. "Selliste plaatide abil on inimestel hämmastav kultuuripärandit avastada," rääkis Charpentier.

Alexis Charpentier on seni olnud ainus inimene, kes on pidanud vinüüliteemalise ettekande TED Talk sarjas. Loengut on vaadanud üle miljoni inimese.