Toitumisnõustaja: eksootilised puuviljad on tõelised terviseturgutajad

Esmalt tuleks vaadata vilja välimust. Sellel ei tohiks olla tugevaid plekke - need võivad viidata, et vili on juba käest ära läinud. "Lõpuks loeb ikkagi kogemus. Kui oled vilja koju viinud ja lahti lõiganud, siis saad aru," sõnas toitumisnõustaja Külli Holsting "Terevisioonis".

Oluline osa on ka sõrmetunnetusel. "Kui viljad tulevad kaugelt, siis nopitakse need võimalikult toorelt, et need transpordi ära kannataksid," ütles Holsting.

Viigimarja tasub osta septembris-oktoobris, sest siis on see värskeim. Holstingu sõnul on viigimari seda parem, mida tumedam see on. "Ideaalis peaks viigimarja lahti lõigates selle sisu ümber võimalikult vähe kesta olema," sõnas toitumisnõustaja. Viigimari on tema sõnul hea rauaallikas.

Kui ostetud vili on siiski liialt toores, võib selle koos õunaga paberkotti seisma jätta. "Õun eritab etüleengaasi, mis aitab viljadel kiiremini küpseda." Samas ei tohi vilja sinna ära unustada, paari päevaga võib see juba halvaks muutuda.

Hea mango tunneb ära, kui selle koor on kollane või punane. Siis on vili rohkem küpsenud. "Alati saab vaadata varre otsa, mis peaks olema pruunikas," rääkis Holsting. Ka väikesed pruunid täpikesed koorel viitavad, et vili on küps.

Praegu on palju kasu ka ananassist, mis sisaldab C-vitamiini ja aitab isegi nohu vastu. "Ananassimahla võib kasutada nohuravimina. See on igasuguste tursete ja sporditraumade alandaja," ütles Holsting. Nimelt sisaldab ananass palju mangaani ja bromelaiin ensüümi, mis aitab turseid leevendada. "Ananassi koori ja isegi lehti võib kasutada marinaadis, sest need pehmendavad tõhusalt ka sitkemat liha," sõnas naine.

Tervisenõustaja sõnul ei tohiks eksootilisi vilju karta. "Kui oma mustsõstar ja astelpaju on kapis, siis võiks muidugi neid eelistada, aga mõnikord tahaks ju vaheldust ja maiustada," ütles Holsting.