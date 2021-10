TEDxTallinna on võimalik otseülekandes jälgida Jupiteri vahendusel

Laupäeval, 9. oktoobril toimub Põhjala tehases üheksas TEDxTallinn üritus, mille pealkiri on "Tajunihe". Seekordne teemavalik sai inspiratsiooni viimasest aastast, mis on toonud kaasa olulisi muutusi nii meie igapäevases elukorralduses, tõekspidamistes kui ka käitumises.

Kas need muutused on tulnud, et jääda? Või läheme ühel hetkel tagasi vanade väärtushinnangute ja käitumismustrite juurde? Kas ja millistel tingimustel leiab aset tegelik tajunihe?

Põhjala tehases astub endale südamelähedase taju nihutava teemaga lavale 14 esinejat. Etteastete teemad ulatuvad keskkonnast ja linnaplaneerimisest kaunite kunstide ja söögitegemiseni.



Laupäevane üritus toimub nii eesti kui ka inglise keeles. Kes kohale tulla ei saa või ei soovi, võib üritusest otseülekande kaudu osa saada aadressil jupiter.err.ee/tedxtallinn. Ülekanne kestab 11-18.

Esimene Eesti TEDx konverents toimus 2009. aasta novembris. TEDx on TED rahvusvaheliste konverentside n-ö rohujuure-tasandi formaat ning lähtub TEDi põhimõttest "Ideed, mis väärivad jagamist".