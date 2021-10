Eesti põnevikust "Tagurpidi torn" ilmus treiler

Õpetliku filmi keskmeks on lastekamp, mida filmi režissöör Jaak Kilmi koos stsenarist Aidi Vallikuga on püüdnud kujutada vastavalt oma kogemusele ja vaatlustele.

"Filmirežissöörina huvitab mind laste spontaansus ja mängulisus ning ma tahtsin selle ekraanile tuua nii argistes tegevustes kui ka grupisuhetes," ütles Kilmi ja lisas, et tema tegelased on elavaloomulised ehedad lapsed. "Töö nendega oli pidev balansseerimine plaanitud tegevuse ja kaose vahel. Ma usun, et ainult niimoodi võibki säilitada filmis eheduse ja elulisuse."

Filmis leiavad igapäevaelu fassaadi taha surutud väljakutsed ootamatult tee laste ellu, mis lööb segi nii grupisuhted kui ka piirid hea ja kurja vahel. "Ma arvan, et igaüks teab, et paljud lapsepõlve valikud võivad tunduda täiskasvanu jaoks lihtsalt lahendatavad, kuid nooremate jaoks kasvada üle pea. Selles filmis ei paku me lihtsaid lahendusi. Me räägime pooltoonides, nii heledates kui tumedates," ütles ta.

Filmi produtsent Evelin Penttilä ütles, et tiimile on oluline teha film noorele vaatajale, kus kinosaalist väljununa on publik kasvanud koos peategelase Kristjaniga. "Kindlasti toob film ka püünele ühe põlvkonna noored näitlejad, kes on suure kinolina potentsiaaliga," sõnas Penttilä.

Filmis mängivad Nils Jaagup England, Rebeka Kask, Una Marta Soms, Laura Vahtre, Kimi Reiko Pilipenko, Mirja ja Mirje Toomsalu, Andres Lepik ning kõrvalosades Rasmus Ermel, Riho Kütsar, Evelin Võigemast, Anti Kobin, Ester Kuntu, Jaanika Arum, Juuli Lill ja Reimo Sagor.