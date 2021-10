Trikirattur: kui ma ei kuku, siis ei vali ma piisavalt raskeid väljakutseid

Saates "Ringvaade" käis külas trikirattur Keity Meier, kes aasta tagasi sõitis tsikliga üle Kaarsilla. Nüüd on neiu plaan hüpata rattal Swissoteli katusele.

Pühapäeval, 10. oktoobril soovib Keity maanduda traieliga Swissoteli katusel. Hüppe sooritab rattur kõrvalasuvalt tornilt. Keity sõnul on ta sündmuseks harjutanud mitu kuud.

Hulljulge hüpe toimub 110. meetri kõrgusel ning õhulennu pikkus on 11 meetrit.

Keity tõdeb, et kuigi alguses oli tal idee suhtes kõhklusi, ootab ta nüüd pühapäeva ootusärevusega. "Vaatan enda hirmudele otsa," rääkis Keity ning tõdes, et tegelikult on tal suur kõrgusekartus.

"Läbi selliste ettevõtmiste saan tutvustada eesti rahvale, mis asi on traiel," rääkis Meier. "See ala on andnud mulle võimaluse kontrollida ja mängida tsikliga, ükskõik kui veider olukord võiks olla," rääkis Keity enda huvitavast spordialast.

Spordiala juurde kuulub pidev õppimine. Samuti tuleb ette kukkumisi. "Kui ma ei kukuks, siis ma ei vali endale piisavalt raskeid väljakutseid ja siis lõpeb ka õppimisprotsess."

Keity sõnul ei suuda teda enam keegi hüppe sooritamisest ümber veenda. "See on minu südamesoov," rääkis sportlane. Riskide maandamiseks on kasutusele võetud julgestus.