Hollywoodi kuulsuste alleel avati Daniel Craigi täht

Daniel Craig, kes on agent 007 mänginud alates 2006. aastast, ütles: "Mul on au, et kogu Hollywood saab minust üle kõndida".

Varasematest James Bondi filmi staaridest on Hollywoodi kuulsuste alleel oma tähe välja teeninud ka Pierce Brosnan, David Niven ja Barry Nelson. Craigi täht on Hollywoodi kuulsuste alleel 2704. ning tema kõrval asub endise Bondi osatäitja Sir Robert Moore'i täht.

Oma kõnes tänas Craig filmi produtsente Michael G. Wilsoni ja Barbara Broccoli. Samuti ütles staar tänusõnad filmi kaasnäitleja Rami Malekile. "Tänan teid kogu südamest, ilma teieta ei oleks ma hetkel siin," sõnas 53-aastane Daniel Craig. Samuti lisas näitleja, et tal on au jagada alleed niivõrd legendaarsete inimestega.