Vene duo Tatu naaseb pärast 20 aastat lavadele

2000-ndate poppbänd Tatu andis teada, et pärast 20 aastat on otsustatud taas kokku tulla.

Vene duo – Lena Katina ja Julia Volkova – sai kuulsaks oma 2002. aasta looga "All The Things She Said", mille muusikavideos nähti naisi suudlemas ja mis tol ajal vastuolulisi tundeid tekitas. Muusikavideo oli mõnda aega isegi Suurbritannia ITV-s keelatud.

Nüüd teatas Volkova, et järgmisel aastal on bändil plaan uuesti kokku tulla, midagi täpsemat veel aga avaldatud pole.

2003. aastal esindas Tatu Venemaad Eurovisioonil lauluga "Ne Ver', Ne Boysia". Finaalkontserdil saavutati kolmas koht.