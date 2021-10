Tears For Fears avaldab üle 17 aasta uue albumi

Tears For Fears avaldab albumi "The Tipping Point" veebruaris.

Tears For Fears ehk Roland Orzabal ja Curt Smith avaldasid viimati täispikkuses plaadi 2004. aastal. 2017. aastal jagasid nad kahte uut lugu - "I Love You But I'm Lost" ja "Stay".

Bändi seitsmes album ilmub 25. veebruaril. Sellel on kümme põhi- ja neli boonuslugu. Tears For Fears avalikustas juba ka albumi nimiloo.

"Alguses läks selle albumiga kõik valesti, mis minna sai" ütles Orzabal. "Võttis aastaid, aga midagi head juhtub alati, kui me koos Curtiga muusikat teeme."

Orzabal ja Smith lõid bändi 1981. aastal. Selle tuntumate lugude seas on "Shout", "Everybody Wants To Rule The World" ja "Head Over Heels".