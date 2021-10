Mari-Ann Lumeste: kapselgarderoobiga ei pea mõtlema, mida hommikul selga panna

"Välja on valitud kaks-kolm värvitooni, milles kõik esemed on," selgitas korrastuskunsti looja Mari-Ann Lumeste "Terevisioonis".

Tema sõnul ei ole kapselgarderoob koht, kus palju lõikeid ja erinevaid värve. "Kapselgarderoobi valib inimene, kui ta otsustab ja teab, mis talle kõige rohkem meeldib ja sobib," ütles Lumeste. Siiski on naisel endal kapis ka mõned värvilised ja lillelised suvekleidid.

Kapselgarderoob võiks koosneda ajatutest ja klassikalistest lõigetest, mis peavad vastu kauem kui ühe hooaja. "Tuleks valida asjad, mis omavahel kokku sobivad," sõnas Lumeste. "Minul on näiteks mustad ja valged t-särgid, klassikalise lõikega püksid, džemprid. Need on väga funktsionaalsed."

Kapselgarderoobi võlu on Lumeste sõnul see, et hommikul ei pea riidekapi ees seisma ja mõtlema, mida selga panna.

Parimad näited inimestest, kes oma garderoobi lihtsustanud, on Steve Jobs, kes kandis alati musta pulloveri, Mark Zuckerberg ja Barack Obama. "Mõte on oma elu lihtsamaks teha, et saaksid keskenduda sellele, mis on sinu jaoks oluline ja sulle rõõmu pakub," ütles naine.

Lumeste tõdes, et ta on aja jooksul päris paljudest oma riietest loobunud. "Muutun järjest kriitilisemaks selles osas, mida oma ellu luban."