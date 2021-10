Aasta noorkokk: usaldasin võistlustel oma sisetunnet

Võistlejad pidid noorkoka konkursil valmistama sooja eelroa vutist ja õunast, pearoa kohast ja magustoidu, mis kaaluks 30-40 grammi. Tiitli võitnud Joosep Järvmaa valmistas desserdiks ebaküdoonia panna cotta.

Järvmaa ütles "Terevisioonis", et võitis žürii ära ilmselt maitsetega. "Usaldasin võistlustel oma sisetunnet." Võistluseks harjutamiseks tegi noor kokk road neli-viis korda koolis läbi. Ta tõdes, et varem harjutades kõik sada protsenti välja ei tulnud.

Järvmaal hakkas idee kokaametist peas ketrama juba põhikolis, ent elu viis teda esiti muudele radadele. "Olen siia jõudnud ja mulle tundub, et see on minu jaoks õige koht," ütles Järvmaa.

Ta tõdes, et tiitliga kaasnenud tähelepanu võttis ta alguses närviliseks, ent nüüd on noormees sellega juba harjunud.