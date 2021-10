Kollane lint rihmal annab märku, et koer ei otsi võõraste kontakti

Eesti loomakaitse selts (ELS) viib läbi kollaste lintide kampaaniat, et suurendada teadlikkust koertest, kes tänaval võõraste inimeste või teiste koerte kontakti ei otsi.

"Kollased lindid on mõeldud koertele, kes vajavad oma ruumi," ütles ELS-i otsese abistamise juht Elis Järvsoo "Ringvaates". Põhjuseid selleks võib olla mitmeid - koer on alles treeningul, häbelik, kartlik või terviseprobleemidega.

Kollane lint aitab omanikul teistele inimestele märku anda, et tema koer ei soovi võõraste tähelepanu. "Probleem on suurem linnades, kus on palju ärriteid, näiteks linnamüra ja sireenid," ütles Järvsoo.

ELS viis sotsiaalmeedias läbi uuringu, millest selgus, et üle pooltest vastajatest on kogenud võõraste inimeste tähelepanu oma koera suhtes, kui seda tegelikult ei soovita. "Eks koerad on armsad ja inimene tahaks neid paitada, aga alati tuleks enne luba küsida. Isegi siis, kui koeral kollast linti pole," sõnas Järvsoo.

Laulja Merlyn Uusküla nelja-aastane koer Pupi on väga sotsiaalne, ent ei sobi kokku teiste isaste koertega. "Ta on meil alfaisane ja kui mõnd teist isast näeb, võib uriseda küll," sõnas Uusküla.

Naise sõnul sõltub võõraste poolt koerale suunatud tähelepanu ka sellest, kas koeraomanikul on aega teiste inimestega suhelda. "Kui on kaks rahulikku jalutajat, siis ikka lastakse koerad vahel kokku, aga oleneb, milline on koerte iseloom ja kuidas nad klapivad."

Laulja tõdes, et enamasti tulevad koera nunnutama ja paitama lapsed. Täiskasvanud enamasti küsivad, kas koerale tohib pai teha, ent siiski ei tee seda kõik. "Vahel on tunne, et võiks Pupile kollase lindikese panna küll," ütles Uusküla.