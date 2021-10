Video: Muttika ja Hermaküla testisid vaikusekabiini

"Vilistada võib siin vabalt ja nii kõvasti, kui hing ihaldab," ütles Sileni tegevjuht Endrus Arge "Ringvaates". Kuna hübriidtöötamine on hoo sisse saanud, on Sileni vaikuseboksid loodud selleks, et töötamine oleks mistahes kohas võimalikult vaikne. Üks selline on üles seatud ka Solarise keskusesse.

Muttika ja Hermaküla testisid vaikusekabiini erinevate müratekitajatega: trummide, kitarri ja pasunaga. Nende sõnul oli tõepoolest katsete ajal kabiinis tunduvalt mõnusam olla kui väljas.

Arge sõnul on selliste kabiinide helipidavus 43 detsibelli, mis teeb neist ühed parimad maailmas. Juba kolm aastat on Silen vaikuseboksidega tegelenud ning need on saadaval ka Eestist väljaspool.

Avalikus ruumis olevat boksi on võimalik ette broneerida. Kui aga tahta omale üks selline soetada, siis hinnad algavad 5000 eurost.