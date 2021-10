Tina Turner müüs õigused oma muusikale

Laulja Tina Turner müüs muusikaettevõttele BMG õigused oma muusikale, mille seas suurhitid nagu "The Best" ja "Nutbush City Limits".

Tehing näeb ette, et BMG saab õiguse kasutada Tina Turneri nime, kuvandit ja tulevasi sponsorlus- ning müügitehinguid.

BMG ei avaldanud, kui suure summa eest tehing tehti, ent hinnanguliselt on selleks 50 miljonit dollarit.

Turner ütles, et on kindel, et ta looming on kindlates kätes.

81-aastase Tina Turneri suurimad hitid on "What's Love Got To Do With It", "The Best", "Steamy Windows" ja Bondi tunnuslugu "Goldeneye".

BMG avaldas, et ettevõtte eesmärk on tutvustada Turneri muusikat uuele publikumile, seda eriti muusikafookusega sotsiaalmeedia platvormidel nagu näiteks Tiktok.