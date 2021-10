Galerii: lõppesid Triin Ruumeti uue mängufilmi "Tume paradiis" võtted

"Tume paradiis" on trillerlike elementidega tänapäevane lugu 27-aastasest Karmenist (Rea Lest), kelle senise elu turvastruktuurid lagunevad pärast isa surma, mil järsult halvenevad suhted ka poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik) ja ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Musta huumoriga vürtsitatud film avab ukse igavaste üliõpilaste hämarasse hedonistlikku maailma, mida varjutavad mineviku saladused ja toksilised armusuhted.

Viimasel võttepäeval, ööl vastu 6. oktoobrit filmiti autoga Tartust põgenemist. Kihutamisstseen, milles peaosaline Karmen maanteel ja metsa vahel kihutab, võeti üles ööpimeduses Kabina karjääri ääres.

Režissöör Triin Ruumet rääkis, et filmimise periood oli pingeline kuni viimase duublini: "Filmi stsenaarium on mõnevõrra karm ja nõudis nii näitlejatelt kui ka kogu meeskonnalt väga suurt pingutust, mistõttu vajame nüüd ilmselt kõik veidi taastumise ja rollist väljatulemise aega. Must huumor ja see teatav süngus, mis seda filmi vürtsitab, kandus mõnevõrra kindlasti ka meeskonnale üle. Ma olen kindel, et see võimas emotsioonide ja meeleseisundite tulv jõuab kinolinalt ka vaatajateni."

Filmi "Tume paradiis" peaosades mängivad Rea Lest ("November", "Skandinaavia vaikus") ja Jörgen Liik (''November''). Kõrvalosades astuvad üles Maria Avdjuško, Kristo Viiding. Juhan Ulfsak, Reimo Sagor, Liisa Saaremäel, Steffi Pähn, Kaie Mihkelson, Ain Mäeots ja palju teised. Kaasa teevad muusikud Marten Kuningas ja Hendrik Sal-Saller ning sotsiaalmeedia mõjuisikud Sebastian Freiberg ja Enni Britta Esna.

Filmi režissöör ja stsenarist on Triin Ruumet ("Päevad, mis ajasid segadusse"), kaastsenaristid on Cannes'i festivalil auhinnatud filmi "Kupee nr 6" stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Hella Marats, produtsent Elina Litvinova ning kaastootja Jeremy Forni.

Film esilinastub 2022. aasta sügisel.