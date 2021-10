Endine balletitantsija Maria Seletskaja dirigeerib "Luikede järve"

Maria Seletskaja rääkis "Terevisioonis", et erialavahetus ei tulnud talle väga suure üllatusena. "Ühelt poolt oli see läbi mõeldud otsus, aga teiselt poolt oli see väga spontaanne. Ma olen klaverit mänginud lapsepõlvest saadik ja kogu elu vältel on ikkagi muusika olnud minu elus."

Seletskaja mainis, et tema suur soov oli dirigeerida "Pähklipurejat", mistõttu tuli otsus õppida balletidirigendiks veelgi kindlamalt. "Euroopa lavadel tantsides ja teatreid, orkestreid jälgides sain aru, et see on ikkagi väga köitev ning tõmbab mind ligi." Mõned aastad hiljem saigi priimabaleriinist dirigent.

Seletskaja teadis rääkida, et on kuulnud küll ühest meestantsijast, kes vahetas hiljem eriala dirigendi vastu, kuid ei oma informatsiooni naissoost tantsijate kohta.

Balletimaailmas varasem tegutsemine on Maria Seletskaja sõnul kasuks tulnud, kuid uues rollis on ka väga palju erinevusi. "Minult kui endiselt tantsijalt oodatakse ikkagi perfektseid temposid, et oleks tantsijatel mugav. See on ikka päris stressirohke moment, sest olen enda dirigendikarjääri alguses."

Tulevikus näeb Seletskaja ennast siiski dirigendi, mitte tantsijana. "Julgen öelda, et ma ei igatse seda maailma taga. See maailm on ikkagi arusaadav ja südamelähedane, aga lavale ma ei taha minna," rääkis tantsijanna minevikule tagasi vaadates.

Maria Seletskajat saab näha dirigeerimas "Luikede järve", milles on ta ka ise varasemalt tantsijana üles astunud. Etendused toimuvad 7. ja 13. oktoobril rahvusooper Estonias.