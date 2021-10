Tallinna loomaia uute elanike seas on nii jõesiga kui ka malun

Nüüd ongi loomaaed juurde saanud sellised uued asukad nagu jõesiga, manul ja vikerboa.

"Jõesead elavad Kesk-Aafrika vihmametsades, enamasti gruppides," rääkis Tasane "Ringvaatele". Loomaaed sai juurde nii emase kui ka isase jõesea ning kuna tegemist on ohustatud liikidega, loodetakse Tasase sõnul tulevikus ka pisikesi jõesea poegi näha. Praegu elavad sead küll tagaruumides, et harjuda neid hooldavate inimestega, aga hiljem lastakse loomad välja.

Loomaaed sai juurde ka kümme uut konna. "Kärnkonnad, sarvikkärnkonnad, noolemürgikonnad," loetles Tasane. Ehkki noolemürgikonnade nimi tundub hirmutav, pole Tasase sõnul loomaaedades elavad konnad siiski nii mürgised kui looduses. "Mürk on ohtlik, kui see satub verre," selgitas mees.

Kodukassi moega Kesk-Aasia mägedes elav malun on tegelikult täiesti metsik. "Ta on suhteliselt julge," ütles Tasane. Looma väikesed kõrvad viitavad, et ta on võimeline elama väga külmas kliimas. "Manul on kaitsealune ja väheneva arvukusega liik. Ta on üsna kehv jooksja, mistõttu saab neid palju hukka näiteks koerte rünnakute tagajärjel," tõdes mees.

Terraariumi uus elanik on aga vikerboa, kes nime saanud oma läikiva naha järgi. "Tal on hambad ja ta võib hammustada, kuid see pole hullem kui kassi kriimustus," ütles Tasane. Vikerboad elavad Lõuna-Aafrika vihmametsades ja kasvavad pooleteise kuni kahe meetriseks.