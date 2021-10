Koomiksikunstnik Veiko Tammjärv koostas "Rehepapist" graafilise romaani

Koomiksikunstnik Veiko Tammjärv on viis aastat näinud vaeva, et Andrus Kivirähki menuromaan "Rehepapp" üles joonistada.

"Kui ma seda raamatut lugesin, siis mul hakkas pilt silme ees jooksma. Seal on nii toredad karakterid - igasugused tegelased eesti mütoloogiast," ütles kunstnik "Ringvaatele". Nüüd on graafiline romaan valmis trükki minema.

Raamatus saab näha kolle, keda inimesed teavad ammusest ajast, näiteks kratte. Aga ka selliseid, kes on ainult selles raamatus, näiteks saja jalaga ilves. "Üritasin kolle teha mitte väga hirmsaks. Nad on sellised toredad Eesti kollid - natuke naljakad ja veidike juhmid," sõnas Tammjärv.

Mehe sõnul tuli romaani jaoks põhjalikku eeltööd teha, sest päris üks-ühele ei saanud graafilist romaani originaalteosega koostada. "Juturaamatus on väikseid toredaid sündmusi, mis minu loo puhul ei haaku ja ei teki järgnevat tegevust," ütles kunstnik.

Tema sõnul võttis joonistamisega alustamine sellise krambi sisse, millest lahti saamine võttis omajagu aega. "See on eestlaste jaoks üks legendaarne lugu," tõdes Tammjärv.

Inspiratsioon kodukandist

Lelle mõisa ümbruses elav kunstnik on romaani jaoks inspiratsiooni saanud oma kodukohastki. "Aeg-ajalt mõtlen, kuidas tol ajal elu oli. Kuidas talurahvas käis mõisatööd tegemas ja mis elu elasid mõisnikud," ütles mees.

Aasta tagasi pani Tammjärv graafilisse romaani vendade Strugatskite "Hukkunud alpinisti hotell". Pärast seda kui "Rehepapp" raamaturiiulitele jõuab, tahab Tammjärv koostada ka täitsa oma graafilise romaani, kus lisaks piltidele on tema välja mõeldud ka lugu.

"Ma loodan, et eestlastele hakkab graafiline romaan aina enam meeldima, sest ega meil sellist traditsiooni ei ole," ütles kunstnik. Tema sõnul on see mingis mõttes uus kirjandusliik, mida tuleb taoliste raamatutega populaarsemaks muuta.

Graafilises romaanis on 600 üksikut pilti, millel kujutatud tegelased pole Tammjärve sõnul taotluslikult filmitegelastega sarnased.

Ehkki koomiksikunstiga on Tammjärv juba lapsepõlvest peale tegelenud, oli romaani koostamine tema jaoks loominguline katsumus. "Mõnikord võrdlen seda Tartu maratoniga. Kui võtad suure pingutuse ette ja saad sellega hakkama, siis pärast on juba hea tunne."