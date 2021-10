Henrik Roonemaa: Facebooki katkestus ei tulnud üllatusena

Roonemaa sõnul jõudis talle info sotsiaalmeedia katkestusest alles mõned tunnid hiljem. Küll aga ei tulnud Facebooki katkestus Roonemaale üllatusena, kuna platvormiga on ka varasemalt probleeme esinenud.

Facebooki sõnul seisnes probleem konfiguratsiooni tabelite üles laadimisel. Katkestus ei tabanud ainult tavainimesi, vaid ka Facebooki suhtlusvõrgustike töötajaid.

Ligikaudu 6-tunnise katkestuse järel kukkusid nii Facebooki kui ka teiste tehnoloogiafirmade aktsiad. "Tõusis suur torm," sõnas Roonemaa. Roonemaa sõnul tõusid esile hoopis muud Facebooki puudutavad küsimused, näiteks valeinfo, selle kontrollimine ning algoritmide kasutus. Samuti on Facebookile korduvalt ette heidetud negatiivset mõju laste enesehinnangule. Facebookile kuuluv sotsiaalmeediaplatvorm Instagram on välja tulnud ideega teha noortele oma rakendus.

Elisa tehtud statistikas selgus, et eilse õhtuse katkestuse käigus hakkasid inimesed saatma rohkem SMS-e ning helistama. Sotsiaalmeediast kasutati enim TikToki ja Twitterit.

"See, et kogu meedia kirjutas ühe teenuse mõnetunnisest maasolekust, on mingi märk. Ma ei oska öelda veel millest. Tundub, et see tabas erinevaid närvikohti," rääkis Roonemaa. "

"Iga teenus võib maha kukkuda." Mehe sõnul hakkasid inimesed katkestuse ajal mõtlema rohkem Facebooki rollile igapäevaelus.