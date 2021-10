Avaldati videoklipp filmist "House of the Dragon"

HBO "Troonide mängu" eelloole "House of the Dragon" avaldati esimene filmi tutvustav videolõik.

Videost näeb ennekõike lähikaadreid näitlejatest. Filmi ametlikku treilerit pole veel avaldatud.

Filmi on loonud "Troonide mängu" autor George R. R. Martin ja Ryan Condal, režissöör on Miguel Sapochnik.

HBO on filmi sisu kohta öelnud, et see ulatub 200 aastat tagasi "Troonide mängu" sündmustest. Filmis mängivad Olivia Cooke, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Matt Smith ja teised.

Film esilinastub HBO-s 2022. aastal.