Hispaania keele õpetaja: keele õppimiseks kulub 6–10 kuud

12. oktoobril tähistab Hispaania oma rahvuspüha. Kuigi riigipüha puhul on Hispaania majas eriprogramm, rõhutas Peral, et igal ajal on külla oodatud kõik selle kultuuri ja riigi sõbrad.

Perali sõnul on eesti keel ja selle õppimine keeruline. "Eesti keel on kui müür, millest peab üle hüppama," leidis Peral. Märksa lihtsam tundub talle hispaania keele õppimine.

Hispaania keele ja kultuuri õpetamine eestlastele ei ole Perali sõnul keeruline. Pigem sõltub see tema sõnul siiski õpilase motivatsioonist ja eesmärkidest. "Meil on ümbruskond tehtud nii, et nad tunneksid ennast kodus." Samuti oskavad eestlased juba mitmeid teisi keeli, mis teeb Perali sõnul hispaania keele õppimise lihtsamaks.

Algtasemel kulub hispaania keele õppimiseks 6–10 kuud. Selle tasemega saab hakkama juba igapäevaelus, näiteks poes või restoranis suhtlemisel. Põhjalikum keeleõpe nõuab Perali sõnul siiski pikemat aega.

Hispaania toidukultuur on rikkalik. Selleks, et pakkuda Eestis kvaliteetset toidulauda, toovad Hispaania maja töötajad tooraineid just Hispaaniast. Sealt saabuvad nii pähklid, oliiviõli, sardiinid kui ka tuunikala. "See on elustiil," ütles Peral.