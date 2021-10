Taavi Kotka tehnoloogiaõppest: tüdrukutele tuleb anda võimalus

Neli aastat tagasi loodud tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad on aastate jooksul muutunud aina populaarsemaks. Nüüdseks on liikumisega seotud ligikaudu 120 huviringi ja 1600 tüdrukut. "Vikerhommikus" käis tüdrukute tehnoloogiaõppest rääkimas HK Unicorn Squadi kaasasutaja Taavi Kotka.

HK Unicorn Squad on suunatud 8-13-aastastele tüdrukutele. Õppe käigus tegeletakse nii programmeerimise, droonide lendamise, robotite juhtimise ja mitmesuguste muude tegevustega.

Kotka sõnul oli nende eesmärk mõista, kuidas peaks tüdrukutele tehnoloogiat õpetama ning kuidas võtta ära inimestelt hirm õpetamise eest. HK Unicorn Squadi õpetajate seast leiab nii pereemasid kui ka tehnoloogiavaldkonnaga mitte seotud inimesi. "Tundide andmine ei vaja tippteadmist," mainis Kotka. "Meie programmi üks eesmärk ongi näidata, et igaüks võib olla õpetaja."

Kotka sõnul on ringi vaja eelkõige selleks, et tüdrukud suudaksid enda oskusi rohkem hinnata. "Nii, kui on poiss ruumis, lükatakse lego või droon poisi ette. Vähemalt alguses." Viienda kursuse lõpuks oskavad õpilased juba programmeerida näiteks mururoboti koodi või tulemuslikult tööle panna foore.

Kuigi käelised oskused on Kotka arvates tähtsad, leidis ta siiski, et tehnoloogiaõppe vajalikkus koolisüsteemis on hädavajalik. "IT ja start-up valdkond võib kokku kasvada umbes 30% majandusest. See on meie majanduse mootor. Kui mõtleme enda laste ja lastelaste peale ning millise Eesti ja majanduse me neile pärandame, siis ei saa midagi rohkemat teha üks rahvas ja riik, et meil on 21. sajandi oskused ja majandus," leidis Kotka.

Tulevikus näeb Kotka Eestit siiski digiriigina. "Oleme tegutsenud aastaid andmete kogumisega, nüüd peaksime andmete pealt vaatama ja paremat tulevikku ennustama." Kotka rõhutas, et riik peaks julgemalt vaatama, mida kogutud andmete põhjal järeldada ja kuidas saada neist abi, et elukeskkonda paremaks muuta.