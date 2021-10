Facebooki ja Instagrami katkestus lõi meemimaailma kihama

Katkestus kestis umbes viis tundi ja oli kõige pikem ettevõtte kogu tegutsemisaja jooksul. Sündmus andis aga hoogu meemimeistritele, kes interneti naljakate pilapiltidega üle külvasid.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC — Netflix (@netflix) October 4, 2021

Everyone coming to twitter seeing Instagram and Facebook are down #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/Tkfp3Ta0gq — Elliot (@Ifc_elliot) October 4, 2021

Heading down to my bunker with the only thing still working #TwitterDown #facebookdown pic.twitter.com/5eLTqk6Qxo — MB (@Bowx_) October 4, 2021

Live footage of Zuck heading to the data centres to restart Facebook and IG pic.twitter.com/Dbig4NQyla — Trung Phan (@TrungTPhan) October 4, 2021

Two hours later, WhatsApp, Instagram and Facebook are still down pic.twitter.com/cn7WnKWJ04 — beesan (@beesan2002) October 4, 2021

Twitter holding social media after whatsapp, Instagram and Facebook went down...... pic.twitter.com/Y6wtW4c9qY — Plo Sigei (@PloSigei) October 4, 2021