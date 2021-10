Ott Lepland avaldas uue singli "Mina veel Sind ei tea"

"Laul räägib inimese rändamisest eluteel, oodates ja otsides enda kõrvale kedagi, kellega seda teekonda jagada. Endalegi ootamatult võib keegi -- see õige, meie teele ilmuda väga ootamatult, üleöö, meile endalegi suure üllatusena nii, et kogu see olukord võib meis tekitada kohmetust ja isegi kerget ehmatust, samas nõudes ka aega, selle kõigega kohanemiseks." selgitas Lepland.

Laulu tegemise protsess algas selle aasta jaanuaris, mil Lepland läks produtsent Karl-Ander Reismanni juurde oma loo demoga. Ühisest edasiarendusest sündiski lugu, mis tänaseks kannab pealkirja "Mina veel Sind ei tea".

Funk'iliku ja kerge 80ndate kõlaga laulu loomise käigus katsetasid Lepland ja Reismann erinevaid meloodilisi, harmoonilisi ja produktsioonilahendusi. Sõnad kirjutasid Ott Lepland ja Karl-Ander Reismann kahasesse, tekstile andis viimase lihvi Maian Kärmas.

"Otiga oli see meil juba teine koostöö pärast eelmise aasta ballaadi "Lootuses". Mõlema loo protsessid on mulle väga meeldinud. Ott on väga hea energiaga artist, kellega stuudiopäevad mööduvad väga positiivses meeleolus," märkis Reismann.

"Selle loo puhul sai Ott veidi oma mugavustsoonist taas välja astuda ja katsetada stiililiselt midagi uut ja värsket, mida ka mul kui produtsendil oli põnev kõrvalt jälgida," lisas Reismann.