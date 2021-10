Metsatöll üllatab uue loo ja muusikavideoga

Laulud, milledele videod loodi, olid kirjutatud ning valmistatud spetsiaalselt toimunud galakontserdi tarvis ning inspireeritud tuntud kirjandusteostest.



Metsatöllu laulu sõnade autor Lauri Õunapuu kirjeldab uut laulu nõnda: "Metsatöllu laul "Mees kes teadis ussisõnu" on kirjutatud Andrus Kivirähki samanimelise raamatu ainetel, ent vaatab läbi Kivirähki ja ka laulu minategelase, fiktiivse karakteri Leemeti, veel veidi kaugemale ürgeestlaslikku soovunelmasse pöörata aeg tagasi müütilisse muistsesse aega, kui rohi oli hulga rohelisem ja moolokharvesteride asemel müttasid metsas sõbralikud mesikäpad. Too arusaam muistsest ja kaunist murueidetütarde ja Kungla-ajastu maailmast on muidugimõista kaunis vildakas, seetõttu on ka Metsatöllu laul täis vinte rohkemgi kui värssidest esmapilgul välja lugeda võib."

"Sellegipoolest on Metsatöllu "Mees, kes teadis ussisõnu" pigem huumoriküllane sõbralik õlalepatsutus kõigile eestlastele, kellele eneseiroonia pole veel võõraks jäänud, olgu maa- või linnainimene. Inimesele on vaja muinasjutte ning see laul on üks neist," rääkis Õunapuu.

"Mees, kes teadis ussisõnu" salvestati ja mängiti kokku Tõnis Noevere ja Metsatöllu poolt Tallinnas, augustis 2021. Helivalmiku valmistas Taani heliinsener ja produtsent Jacob Hansen.





Muusikavideo lavastaja on Ain Mäeots.