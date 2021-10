Kristjan Port: inimesed ise pärsivad oma liikumiskultuuri

Tallinna ülikooli professor Kristjan Porti sõnul tehakse 80 protsenti tervishoiukulutustest elu viimases perioodis. See on aga ebaefektiivne ning Porti arvates tuleks tervise eest hoolitsema hakata palju varem.

"Inimene saavutab oma optimaalsuse kahekümnendates. Pärast seda hakkab hoopis teine maailm. Vananemine algab intensiivselt kolmekümnendatest," ütles Port "Terevisioonis".

Ehkki võib tunduda, et inimesed liiguvad rohkem kui varem, pole see Porti sõnul täiesti õige. "Ainult osa ühiskonnast on hakanud liikuma, kaks kolmandikku ikka ei liigu," tõdes ta. Porti sõnul vajab elusmaterjal stiimulit, et olemas olla. "Meie sees on raamatupidaja, kes ütleb, et kui ei kasutata, siis võtame ära. Niimoodi keha struktuurne osa vähenebki."

Liikumine ei ole mehe sõnul vaid lihase liigutamine, vaid ka keskkonna jälgimine ja teineteisega suhtlemine. Kui mineraalaineid talletatakse luudes, energiat rasvades, siis "ehitusmaterjali" valkudena lihastes. "Natukenegi vanemates inimestes peab olema ressurssi, millega saaks toime tulla. Vanusega hakkab see ressurss õhukeseks jääma, aga haigustega toimetulekuks on lihaste olemasolu tähtis," ütles Port.

Professori sõnul peaks hiljemalt 30-aastaselt liikumisele rohkem rõhku pöörama. "Et tekiks liikumiskultuur ja enda valitsemine oleks tasemel, et ei häbeneta," rääkis ta. Mehe sõnul on ses osas praegu palju stigmat. "Arvatakse, et pole õigeid riideid või ei osata õigeid liigutusi teha. See on traagiline – inimesed ise pärsivad enda õigust ja vabadust olla rõõmsad."