Jaan-Eik Tulve: muusika on miski, mida me juttu panna ei oska

Saates pidid isa ja tütar välja valima oma lemmikud muusikapalad, mis on neid elu jooksul saatnud või mingil määral mõjutanud. Muusikutest isa ja tütar tõdesid, et kuigi nende muusikamaitse võib erineda, meeldib neile siiski üksteise muusikaga tutvuda.

"Ma arvan, et mina tean Jaan-Eiki muusikast rohkem kui tema minu," rääkis Eliann Tulve. Isa Jaan-Eik nentis, et teab küll muusikat, mida tütar loob, kuid pole tuttav sellega, mida ta iga päev kuulab.

Kreeka muusiku Lena Platonose "Shadows Of Blood" on saatnud Elianni eri eluperioodidel. "See on üks lugu, mida ma olen väga palju kuulanud aastate jooksul. See seostub ühe ajaperioodiga minu elust ja iga kord, kui ma seda kuulen, siis ma mõtlen selle aja peale," ütleb Eliann ühe enda lemmikloo kirjelduseks.

Jaan-Eik leiab, et muusika on väga oluline ja selle kaudu saab väljendada midagi, millest rääkida võib-olla ei osata. Mees tõdeb, et tema muusikukarjääri on palju mõjutanud, saatnud ning suunanud just klassikaline muusika. Jaan-Eiki sõnul on see valik mõjutatud tema lapsepõlvest. Laulnud väiksena RAM-i poistekooris, kuulis ta pisikese poisina tihti harjutamas samas majas ka Hortus Musicust. "Jäin alati lummatult ukse taha seisatama ja kuulama nende tehtud muusikat. See oli midagi erilist."

Ka tütar Eliann on üles kasvanud just klassikalise muusika keskel ja tõdeb, et ei teadnud kuni kooli minekuni väga midagi teistest muusikažanritest. Eliann leiab, et see võis olla mõjutaja, et sedavõrd rohkem hakkas talle hiljem paeluma teistsugune muusika. Samuti pole isa Jaan-Eik popmuusika maailmast puutumata jäänud. Teismelisena ei kujutanud Jaan-Eik ennast ette klassikalist muusikat tehes, vaid pigem nägi enda tulevikku seotud punkmuusikaga. Ka oli ta ansambli Vennaskond liige. "Ma ei kujutanud ette, et võiksin sealt klassikaradadele tagasi minna".

Veel ühe suure lemmikuna tõi muusik Eliann välja Kurt Vile'i loo "Beach on the moon". "Kurt Vile on minu üks kõige suuremaid lemmikarstiste. Ta muusika suudab mind alati maha rahustada ja panna mind tundma koduselt." Samuti mainib neiu, et kuna lennusõidud pole tema lemmikud, saadab teel teda tihti just Vile'i album.

Lisaks Eliannile on Tulvede perekonnas ka pojad Jakob ja Nathan Tulve, kes on samuti muusikaga tihedalt seotud. Naljatledes mainib Eliann, et isa on tänu poegadele hakanud räppi kuulama. Pigem leiab Jaan-Eik, et üritab kuulata räppmuusika elektroonilist tausta.

Ühe enda muusikalise eeskujuna tõi Eliann välja Tamaryni loo "Love Fade", mis on mõjutanud ka Elianni enda bändi Holy Motorsi kujunemist. Isa nõustus, et tütre Holy Motorsi lood ning Tamaryni "Love Fade" kõlavad väga sarnaselt.

Jaan-Eik tõi välja, et aja jooksul on teda paelunud ka eri kultuuride rahvamuusika. "Kuna minus voolab väga palju juudi verd, on mind mõjutanud ka juudi traditsioonid ja muusika." Emil Zrihani kõlanud loo peale meenusid Eliannil mälestused Eesti Juudi Kogukondade peost, kuhu vanemad lapsi tihtipeale ühes võtsid.

Ka ei ole Jaan-Eiki muusikateel puutumata jäänud helilooja Arvo Pärdi looming. Pärdi teosed tulevad ettekandmisele ka Vox Clamantise repertuaaris.