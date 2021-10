"Surm peab ootama" tegi võimsa rahvusvahelise kinodebüüdi

Universal Pictures, kes filmi rahvusvaheliselt levitab, märkis, et tegu on Hollywoodi esimese pandeemiaaja filmiga, mis kogunud rohkem kui 100 miljonit dollarit ilma Hiina filmituruta. Hiina on hiljuti kanda kinnitanud maailma suurima filmituruna, USA-s on seis pandeemia tõttu kehvem. Uus Bondi film jõuab Hiina kinodesse 29. oktoobril.

"Surm peab ootama" tegi parima pandeemiaaja debüüdi 21 riigis, mille hulgas Ühendkuningriigid, Saksamaa ja Hong Kong.

Siiani on piletimüük olnud sarnane 2015. aasta filmiga "Spectre", mis saavutas rahvusvahelisel debüüdil 123 miljonit dollarit ja 2012. aasta "Skyfall", mis saavutas 109 miljonit dollarit.

25. Bondi film pidi esialgu linastuma 2020. aasta aprillis, ent pandeemia tõttu lükati esmaesitlust mitu korda edasi.