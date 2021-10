ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomikule

Pühapäevane teemaõhtu on sel nädalal pühendatud filmitegijale ja kunstnikule Jaan Toomikule, kes 2. oktoobril sai 60-aastaseks.

21.45 "Toomiku film", 2008

Portreefilm kunstnik Jaan Toomikust aastast 2007, kui ta tahab hakata pikka mängufilmi lavastama. Toomiku film kujutab Jaani teed painajast teoseni. Raamiks tema läbielatud, korduvalt üle maalitud ja videoteks vormitud lähedased ning friigid, kes ilma temata olla ei oska ja kelleta Toomik ei oleks see, kes ta praegu on. Stsenarist ja režissöör Marko Raat, operaatorid Heilika Võsu ja Marko Raat, heli Ivo Felt, monteerija Madli Lääne, produtsent Ivo Felt.

23.05 "Maastik mitme kuuga", 2014

Draama keskealisest mehest, kes elab oma naise ja lastega pealtnäha tavalist elu. Tegelikult on nende suhe tupikus. Mees tõmbleb kõigi endiste ja praeguste suhete vahel, teadmata täpselt, mida nendega peale hakata. Piiripeal elu hakkab mehe närvisüsteemi koormama, tegelik reaalsus ja unenäoline reaalsus sulavad kokku, järjest raskem on vahet teha, mis on tegelik ja mis luul. Film portreteerib hullumise-eelset plahvatuslikku seisundit, kus inimene ei leia enam vahendeid eluga kontakti saamiseks. Film ei ole aga sugugi muserdav, vaid pakub oma absurdsete olukordade, reaalsushälvete ja ootamatute üleminekutega ka koomilisi äratundmisi.

Filmi lavastajaks on tunnustatud kunstnik Jaan Toomik, kes tegeleb oma esimeses täispikas mängufilmis samade küsimustega, mis on teda haaranud kogu tema kunstnikukarjääri vältel: surma ja seksuaalsuse teema, kehalised moondumised, reaalse ning unenäolise vahekorrad, inimese põhihirmud, võõrandumine maailmast ja iseendast.

Stsenarist ja režissöör Jaan Toomik, operaator Mart Taniel, kunstnik Pille Jänes, produtsent Ivo Felt. Osades Hendrik Toompere, Jaanika Juhanson, Maria Avdjuško, Garmen Tabor, Raimo Pass jt. Tootjad Allfilm ja Making Movies (Soome).

00.20 "Eesti kunst", 1. osa - Jaan Toomik, 1996

Ülevaade kunstniku loomingust tema enda kommentaaridega. Toimetaja ja režissöör Mariina Mälk.

00.50 "Kala", 2018

Jaan Toomiku lühifilm elu edasikandumisest põlvkondade vahel. Isa (Toomas Saarepera) viib poja (Paul Saarepera) kala püüdma. Hommikusele äratusele järgneb usside väljakaevamine ja sõit jõe äärde. Esimesena näkkab poisil. Isa tuleb appi ämbrisse vett ammutama, et püütud kala elusana hoida. Samal hetkel katkestab ootamatu vahejuhtum kalastamise.

1.00 "Multimeedium. Aaaaaa"

Jaan Toomiku performance Türisalu pangal 21. veebruaril 1993. aastal. Režissöör Peeter Brambat.