Parim reporter Anton Aleksejev jookseb ohuolukorras minema: ma pole mingi kangelane

Aleksejevi sõnul Putini sünnipäev tänapäeval väga suur teema pole ja sellele liiga palju tähelepanu ei pöörata. Uudiste lõpulugudes seda siiski mainitakse ja teada on, et ta tähistab tavaliselt kitsas ringkonnas.

Antonil on ka Moskvast toodud väike Putini-kujuline suveniirseep. Ta tõi neid paarikümne ringis ja jagas sõpradele kingitustena laiali. Küll aga tuli tollis veidi selgitada, miks tal on presidendikujulised seebid kohvris.

"Ma ei ütleks, et inimesed armastavad Putinit. Sa armastad oma naist, sugulasi või lapsi. Kodumaad võib armastada. Kas Putinit personaalselt armastatakse? Ma ei tea," selgitas Aleksejev. "Ilmselt on keegi, kes armastab. Našistid näiteks jätsid mulje, et nad armastavad Putinit rohkem kui oma vanemaid. Aga nüüd neid enam ei ole ja ma ei tea, ilmselt keegi armastab ja keegi mitte."

Aleksejev ei usu, et see ka Putinile endale nii tähtis on, kas teda armastatakse. "Teda toetatakse, teda tuleb austada."

Reporteritöö ohust

Anton Aleksejev on viimasel ajal palju käinud kajastamas teravaid konflikte nii Mägi-Karabahhis kui ka Valgevenes.

Ette on tulnud nii rakettide eest pakku jooksmist kui ka näiteks Valgevenes nägemist, kuidas miilits BBC operaatori kaamera purustas ja vägivalda kasutas. Aleksejev tunnistas, et sellised olukorras tekitavad hirmu.

Küsimusele, mida ta taolistes situatsioonides teeb, kui näeb kolleegidega juhtunut, vastas Aleksejev: "Jooksen ära. Lasen jalga. Ei, ma ei ole kangelane. Mulle piisas Maidani kogemusest." Kiievis püüdis ta ise riskides paremat pilti toota, kuid õppis, et turvaliselt on sellist tööd märksa targem teha.

EFTA galal aasta parima reporteri tiitliga pärjatud Aleksejev on tegelikult õppinud näitlejaks, kuid leiab, et temast pole selles ametis asja. Ometi on ta tegev olnud nii teatrilaval kui ka kinolinal.