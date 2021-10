Moefilmide festival MoeKunstiKino jõuab tänavu nelja linna

"Tulenevalt praegusest ajast oleme välja valinud vaid kolm väga head dokumentaali, kuid linastuskohti on rohkem kui kunagi varem," selgitas festivali juht Helen Saluveer. "See, et ka väiksemate linnade publik tunneb moeteemaliste filmide vastu huvi, teeb muidugi vaid rõõmu."

Filmiprogrammi kuuluv film "Audrey" ("Audrey") portreteerib armastatud näitlejannat Audrey Hepburni, kes oli tuntud oma suurepärase stiili poolest ning tegi viljakat koostööd prantsuse moelooja Hubert de Givenchyga. Dokumentaal "Cardini moemaja" ("House of Cardin") peategelaseks on legendaarne prantsuse moelooja Pierre Cardin, kes pälvis moemaailma imetluse omanäoliste kollektsioonidega. Film "Margiela – oma sõnadega" ("Margiela – In His Own Words") toob kulisside tagant avalikkuse ette alati privaatsust hinnanud ning enda isikut varjanud geniaalse moelooja Martin Margiela – muidugi vaid häälena.

MoeKunstiKino seansid toimuvad 18.-31. oktoobrini kinodes Sõprus Tallinnas, Elektriteater Tartus, Amadeus Jõhvi kontserdimajas ning Viljandi kogukonnakinos Forum Cinemas Centrumis.

Film "Audrey" linastub ingliskeelsena, filmidel "Margiela – oma sõnadega" ning "Cardini moemaja" on eesti- ja venekeelsed subtiitrid.