Ragnar Klavan: minu missioon on Eesti jalgpallile tagasi anda

Ragnar Klavan on praegu Paide linnameeskonna mängija ja JK Tallinna Kalev president. "Paidega liitudes ma sain aru, et ma mängin seda mängu armastusest mängu vastu," sõnas Klavan saates "Hommik Anuga".

Abikaasa Lili Klavani sõnul mõjutas perekond kindlasti otsust taas Eestisse tagasi kolida, kuna pojad on juba piisavalt suured, et tahta stabiilselt kodu, kooli ja sõpru. "Igal paari aasta tagant lastega teise riiki kolida on mingil hetkel juba keerulisem," tõdes Lili.

35-aastase Ragnari sõnul on paljudel tippsportlastel raske leppida teadmisega, et selles vanuses tuleb karjäärile juba joon alla tõmmata ja võib-olla õppida hoopis päris uus amet. "Mina ise tunnen, et Tallinna Kaleviga seoses jms, ma tahan Eesti jalgpallile tagasi anda. See on minu missioon või motivatsioon."