Galerii: Sander Mölder esitles värsket albumit "Tiks 086"

Kõik külalismuusikud astusid Mölderiga lavale ka neljapäeval toimunud pidulikul albumiesitluse kontserdil Kultuurikatlas.

Sander Mölderi äsja ilmunud täispikk album on järg 2018. aastal ilmunud debüütalbumile "Tiks 068". Kolm aastat tagasi ilmunud helikandja, mis koondas enda alla koostööd Eesti artistidega nagu Noep ja Raul Ojamaa, tõi Mölderile Eesti muusikaauhindadel ka aasta debüütalbumi ja aasta elektroonikaalbumi tiitli.

Kui sellele järgnenud "Tiks 071" koondas enda alla töötlused kohalikust folkmuusikast, siis "Tiks 086" on kummardus levimuusikale ja rahvusvahelisema ampluaaga. Album koondab enda alla 12 poplugu, kus teevad nii lauljate kui ka kaasautoritena kaasa kümme muusikut Eestist, Rootsist ja Saksamaalt.

Mölder tunnistas, et albumi kirjutamise protsess oli tegelikult üsna pikk, ligi neli aastat. ""Tiks 086" koondab enda alla lood, mis ma olen aja jooksul kirjutanud just teiste andekate artistide ja muusikutega. Materjal pärineb kirjutamislaagritest üle kogu Euroopa: Saksamaalt, Rootsist, Hollandist ja Suurbritanniast. Mul on hea meel, et üks osa sellest materjalist on nüüd albumi kujul valmis ja ka teistele kuulatav," sõnas muusik rahulolevalt.