Mihkel Raud uuest tulemisest: minu publik on nüüd pigem Vikerraadio ja Elmari kuulaja

"Mida me tõepoolest planeerime ja tahamegi, on olla eesti muusikas pildil, olla osa kaasaegsest eesti muusikast. Teha seda nii kaua kui jumal või loodus päevi annab," rääkis Mihkel Raud.

"Mulle väga meeldib see, kuidas meie ansambel kõlab," sõnas Raud ja lisas, et on väga rõõmus, kuna on saanud kokku panna just need inimesed, kellega on tahtnud koos mängida.

"Muusika tegemine täidab su tundega, mida pole kuidagi muud moodi lihtsalt võimalik kogeda," selgitas Raud, miks ta taas muusika juurde tagasi jõudnud on.

Värske lugu "Saab, saab" on Raua arvates üks parimaid lugusid, mida ta kirjutanud on, kuna kõige viimane laul võiks seda alati olla. Siiski hindas ta, et on elu jooksul kirjutanud veel nii mõnegi hea pala, näiteks "Kus kulgeb kuu".

Küsimusele, kas Mihkel Raud unistab ka kunagi aastahiti tiitlist, leidis muusik, et see auhind on siiski veidi noorema põlvkonna artistidele ning tema publikuks on nüüd juba pigem Vikerraadio ja Elmari kuulajakond. "Ilma naljata," sõnas ta ja lisas, et mõtleb seda igasuguse irooniata ja pigem sooja südamega.

"Saab, saab"

"Kus kulgeb kuu"

