Mihkel Mattisen hakkas õpetajaks: loodan, et mul on õpilastele midagi anda

Mattisen märkis, et tal on olnud õnn elatada end terve elu ainult kõigega, mis puudutab muusika tegemist. "See on suur rõõm ja au, sest see on mu hobi."

Õpetajaametit on Mattisen pidanud viimased aasta aega. Kuigi ta elab ise Tallinnas, õpetab ta Kohtla-Järvel ja Kadrinas.

"Minu jaoks see, et ma lähen tööle kuhugi teise linna, on tunduvalt väiksem sündmus kui inimesele, kes on harjunud ühes paigas tööl käima. "Ma olen juba poisikesest peale kusagil alati esinemas. See pole mulle üldse eriline väljakutse."

Samas märkis ta, et kuivõrd ta sõidab õpetama iga nädal, siis ise kogu aeg autoroolis olles ei oleks see perspektiivikas, kuna siis ta kulutaks lihtsalt liiga palju aega.

"Ehk ma kasutan ühistransporti, mis on läinud tänapäeval väga meeldivaks. Näiteks rongiga on võimalik sõita 1. klassis, sul on seal laud, arvuti ja ootamatult olen järgmises kohas kohal. Ehk minu jaoks ei ole otseselt vahet, kas töötan kodus arvuti taga või teen seda rongis."

Rääkides sellest, kuidas talle meeldib koolis ja lapsed, sõnas ta, et on üritanud terve elu teha asju, mis talle meeldivad. "Ka koolis olen ma seepärast, et mulle meeldib ja ma väga loodan, et ma saan nendega hakkama ja loodan, et mul on neile midagi anda. Elu jooksul on teadmisi kogutud ja eks ma proovin neid jagada."