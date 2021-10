Hannes Hermaküla proovis kajakisõitu

Linnamäe hüdroelektrijaam on remondis ja seetõttu on ka pais avatud ja loodus võtnud täiesti uue ilme. Viimati nägi samasugust asja kümme aastat tagasi.

"Esimesed 500 meetrit on nii nagu ta alati on olnud, aga sealt edasi hakkab paljastuma kärestik, mis on muidu Linnamäe hüdroelektrijaama paisu all. Nüüd on seal suur järv ja seal on päris vägevaid kohti ja suuri langusi," rääkis kärestikuaerutaja Siim Peetris.

See pakub sõitjatele üpris ekstreemseid sõitmistingimusi, aga on ka kauneid rohumaid, mis oleksid muidu lihtsalt paisu põhjas.

Linnamäe hüdroelektrijaam sai valmis juba 1924. aastal, 1941. aastal lõhkus Punaarmee selle ära. Uuesti taastati see 2002. aastal.