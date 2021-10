Vabatahtlikud päästsid ligi 170 kana: neid ootab ees elu parem osa

Eestis on endiselt omajagu kanafarme, kus kanad on põhimõtteliselt tootmistöölised – nad töötavad teatud aja ära, munevad nii palju kui vähegi jõuavad ja siis saadetakse nad tapale. MTÜ Nähtamatud Loomad võttis nõuks mõned sellised kanad ära päästa.

"Tahtsime alguses päästa sada kana, mis tundus ka ambitsioonikas plaan ja meil õnnestus neid päästa 168," rääkis "Ringvaates" MTÜ Nähtamatud Loomad kanade heaolukampaania juht Mari-Liis Jaik.

"Nad on üheksa kuud puurikanalas munenud, kõvasti tööd teinud, mis on näha ka nende kehalt, et nad on kurnatud ja väsinud. Nad oleksid sügisel läinud hukkamisele. See on tavapraktika, et linnud vahetatakse igal aastal välja."

Nii suurt kanade päästmise aktsiooni ei ole Eestis varem toimunud. Need pea 200 kana toodi ära Eesti ühest suurimast puurikanalast, kuhu ei lastud sisse vabatahtlikke endidki, "Ringvaate" kaamerameeskonnast rääkimata.

"Eks nad teavad, et kui inimesed teaksid kõiki detaile, siis seda ei toetata. Ka meie oleme teinud Kantar Emori uuringuid ja avaliku arvamuse uuring näitabki, et 75 protsenti Eesti elanikest ei toeta puurikanade pidamist," rääkis Jaik.

Ta tõdes, et tavaliste talukanadega neid puuridest välja saanud kanasid võrrelda ei saa, kuigi veterinaariatudengid Mariel ja Olivia märkisid, et kanad olid paremas seisus kui nad oma õudusunenägudes ette kujutasid. "Me sattusime hea farmi juurde."

"Ilmselt nad on hirmul, aga õnneks on neid ees ootamas elu parem osa," märkisid nad.

168 kanast 15 tuli viia esmajoones loomakliinikusse, kuna nende kehal olid märgatavad vigastused, teised said aga otse uutesse kodudesse sõita. "Alguses lähevad nad korraks karantiini, et vaadata, kuidas neil läheb. Neid kohe põhikarjaga kokku ei saa lasta," selgitas Jaik.

Ta märkis, et teevad sellist aktsiooni esimest korda. "Kahjuks ei saa öelda, et teeme seda tihti ja see ei oleks ka väga jätkusuutlik. Meie põhitöö on ikkagi ettevõtetega koostööd teha ja tarbijateadlikkust tõsta, et neid kanu sinna puuridesse üldse ei sünniks, sest meil on Eestis ligi miljon munakana ja nad kõik vahetatakse iga aasta välja. Me ei saaks neile kõigile iga aasta uut kodu pakkuda."