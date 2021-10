Martin Šmutov: pressinõukogu mõte on, et vigadest õpitaks

Pressinõukogu esimehe Martin Šmutovi sõnul on nõukogu väärtuseks arutelu, mis lõpuks viib otsuseni. Sellest on toimetustel nii mõndagi läbi mõelda ja õppida, et meedia oleks võimalikult eetiline.

Martin Šmutov ütles "Vikerhommikule", et pressinõukogusse tulevate kaebuste arv on ajaga aina suuremaks muutunud. "Nagu inimeste vabanemine on toimunud. Kes tunnevad, et neile on meedias liiga tehtud, pöörduvad julgemalt pressinõukogu poole," ütles Šmutov, kes pressinõukogu esimehe tööd juba kolm ja pool aastat teinud.

Ehkki töömahu mõttes võib kaebuste kasv tülikas olla, annab see Šmutovi sõnul võimaluse ajakirjandusorganisatsioonidel vaadata enda sisse ja pressinõukogul mõelda, kuidas olukord on.

See, et pressinõukogu olemas on, muudab Šmutovi sõnul inimesed ühiskonnas julgemaks, et seista oma õiguste eest ja vajadusel pressinõukogusse pöörduda. "Kodanikuühiskonna vaates on hea, et nii tehakse," ütles mees.

Peamiselt viitavad kaebajad enim kahele-kolmele ajakirjanduseetika koodeksi punktile. Probleemid on kas artikli žanri mõistmisega või on loo sees liialt ajakirjaniku enda arvamust. Tuleb ka ette, et sõna ei saa teine osapool, kui see peaks tegelikult nii olema.

"Skandinaavias ja ka Eestis kirjutavad ajakirjanikud ise arvamuslugusid. Näiteks USA-s oleks selline asi mõeldamatu," rääkis Šmutov. Mehe sõnul meeldib talle, kui inimesed on aktiivsed, ka ajakirjanikud. "Teame, kus nad seisavad, mistõttu on lugejal natuke lihtsam vaadelda uudistekste - kas sealt tuleb ajakirjaniku enda arvamus või on see kirjutatud objektiivselt."

Šmutov, olles ka Õhtulehe peatoimetaja, elab taunivaid otsuseid väga sügavalt läbi. "Need jäävad painama. Kui meil on olnud tauniv otsus, siis me oleme seda kindlasti analüüsinud," rääkis ta. "Pressinõukogu väärtus ei ole mitte see otsus, vaid arutelu, mis viib otsuseni. Sealt võib tulla nüansse, millele mina noore peatoimetajana ei ole veel mõelnudki."

Internetiajastu on toonud uue murekoha - uudiseid tahetakse veebi paisata nii kiiresti kui võimalik. "Isegi kui tundub, et uudisega on väga kiire, siis teine pool peaks seal alati olemas olema. Väga ajakriitilisi lugusid on üliharva," ütles Šmutov. Ta tõdes, et ka Õhtulehe apsakad on tulnud peamiselt seetõttu, et teise osapoole seisukohad jäävad kiirustades kajastamata.

"Ma saan öelda, et pressinõukogu võtab kõiki kaebusi väga tõsiselt ja need arutatakse põhjalikult läbi. Otsused kirjutatakse mitu korda ümber, et need oleksid lihtsasti mõistetavad," rääkis Šmutov. Mehe sõnul pole enda eest mistahes valdkonnas seismine mingi häbiasi.