Prantslane Eestis: hea töö leidmiseks on prantsuse keele oskus suur pluss

"Tänapäeval ei tehta enam Prantsusmaal nii head muusikat, kui varem näiteks Edith Piaf tegi," ütles prantsuse lütseumi prantsuse keele õpetaja Thierry Mourey "Terevisioonis".

Mehe sõnul on nii popmuusika kui ka ingliskeelsed laulud Prantsusmaal väga menukad, sest muusikute eesmärk on teenida rohkem raha. "Nii nagu Eestis, nii ka Prantsusmaal eelistavad artistid laulda inglise keeles," ütles ta. Samas tõdes mees, et Prantsusmaal on endiselt populaarsed artistid nagu Piaf. "Ma arvan, et me vajaksime uut Edith Piafi ka tänapäeval."

Mourey tuli Eestisse 25 aastat tagasi. Siis asus ta tööle Prantsuse instituuti. "Tol ajal oli Prantsuse instituudi poliitika selline, et paralleelselt pidid töötama ka kuskil Eesti koolis," rääkis Mourey. Lauri Leesi kutsuski ta prantsuse lütseumi tööle.

Eesti keele selgeks õppimine võttis mehe sõnul palju aega. "Ma arvan, et ma olen natuke laisk," naeris Mourey. Küll aga võttis ta kaks-kolm aastat Tallinna ülikoolis eesti keele tunde. "Ikkagi viis või kuus aastat läks aega, et keel selgeks saada," tõdes ta.

"Pingutame väga, et õpilaste hääldus oleks hea – see on suur pluss meie koolis," ütles õpetaja. Ta lisas, et kui lütseumi õpilased lähevad Prantsusmaale, suudavad nad väga hästi prantsuse keeles rääkida. Just suhtluskeelele pannakse lütseumis rohkem rõhku, sest see on õpilasele kasulikum. "Sõnavara muutub iga päevaga koos tehnoloogiaga. Pidevalt tekivad uued sõnad, vaja on olla kursis."

Nii Prantsusmaal kui ka mujal on mehe arvates mure, et inglise keel surub end aina enam teistesse keeltesse. Selle vähendamiseks ongi Eestis Prantsuse instituut. "Inimesed saavad aru, et prantsuse keelt rääkida on suur pluss, kui nad tahavad leida head tööd, näiteks Brüsselis. Prantsuse keel on Eestis väga populaarne," tõdes mees.