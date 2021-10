Prantsuse lütseumis on tavaks koeraga koolis käia

Koeraga koolis käimine on prantsuse lütseumis omaette traditsioon. "Kui me siia majja tulime, siis oli meil juba koer. Ta oli musta värvi, nimeks Kusti," rääkis Leesi "Terevisioonis". Ehkki Kusti on nüüd taevastes kõrgustes, käib ta Leesi sõnul omamoodi alati esimese septembri aktustel.

Oma praegusele koerale valis Leesi sellise nime, mida oleks kõigile eestlastele kerge hääldada. "Ma ei taha sellist koera nime, kus on "r" täht, sest see ei tule mul hästi välja," naeris Leesi. Tema sõnul on Taavi väga ilus nimi. "Meil on mitmed ministrid Taavid. Ka linnapea on olnud Taavi. Minu arvates meeldib kõigile lastele see nimi."

Praegugi lütseumis tunde andva Leesi sõnul on õpetamine ainus asi, mida ta korralikult teha oskab. "Oskan õpetada õpilastele imperfekti ja perfekti vahet. Ja nad saavadki selle selgeks," ütles õpetaja.

Mehe arvates peaks iga koolitund andma midagi, mida laps saab edasiseks kõrva taha panna. "See, mida 45 minuti jooksul annab oma kasvandikele õpetada, peab olema sõnum, mida ellu kaasa võtta. Kui on midagi muud, siis on halb tund ja vilets õpetaja," sõnas Leesi.