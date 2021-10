Muusikapäeval kõlab elav muusika Eestimaa eri paigus hommikust õhtuni

Lisaks Eesti Muusikanõukogu korraldatud kontsertidele Narvas, Haapsalus ja Tartus, avavad päeva jooksul uksed paljud kontserdipaigad üle Eesti.

Muusikapäeva hommikutervitused toimuvad Eesti Kunstiakadeemia peahoone ees ja Antsla kesklinna ringristmikul. Elavas esituses kõlab muusika päeva jooksul ka Pärnu bussijaamas, Solarise keskuses, Sõmeru keskusehoones, Aegviidu rahvamajas, Eesti muusika- ja teatriakadeemias, Hiiumaal Suuremõisa lossis ning mitmel pool mujal.

Eesti Muusikanõukogu president Ivari Ilja rõhutas, kui olulist rolli mängib muusika maailma eri otstes – ja seda vaatamata viirusele või ka konfliktidele: "Rõõmustame, et meil on inimesed, kes suudavad muusikat luua ja esitada, ning muidugi need, kes soovivad ja oskavad seda nautida ja vastu võtta. Väärtustagem, ja mitte ainult rahvusvahelisel muusikapäeval, muusikuid, kes on end pühendanud elukutsele, mis ei saa kunagi selgeks, mis on kogu elu kestev teekond täis loomist, lõputut harjutamist ja eneseületust. Ja loomulikult ütleme aitäh publikule, kelle huvi ja armastus sellele kõigele sügavama mõtte annab."

Muusikapäeva haridusprogrammi raames külastavad päeva esimeses pooles muusikud ja muusikateadlased koole üle Eesti, et ühiselt mõtiskleda muusika tähenduse üle meie ühiskonnas. Muusikutest täidavad kontserdisaale teiste seas näiteks Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Vox Clamantis, tšellist Marcel Johannes Kits ja pianist Sten Heinoja, organist Kristel Aer, flötist Mihkel Peäske, saksofonist Karl Tipp, akordioniduo Henri Zibo ja Mikk Langeproon, 1. oktoobrist uut nimetust kandev sõjaväeorkester ja paljud teised. Lisaks kontsertidele on võimalik oma teadmisi proovile panna Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinil.

Muusikapäev saab piduliku lõpu rahvusooperis Estonia toimuval muusikapäeva galal, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustavad muusikavaldkonna silmapaistvamaid tegelasi. Kell 19 algaval galal esinevad rahvusooper Estonia orkester ja solistid, muusikajuht ja dirigent on Arvo Volmer. Gala stsenarist ja lavastaja on Veiko Tubin, videokunstnik Alyona Movko. Õhtut juhivad Märt Pius ja Allar Valge. Muusikapäeva galast saavad osa võtta kõik huvilised, kohapeal osalemiseks on võimalus osta pilet või jälgida ülekannet ETV-st algusega kell 19.50. Muusikapäeva lõpetab Maurice Raveli ooper "Laps ja lummutised", mille ülekanne algab ETV2 kell 21.00.