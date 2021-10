Ewert Sundja avaldas ERR-is filmitud video oma uuele loole "Half of It"

Nädal tagasi avaldas Ewert Sundja esimesed lood sooloartistina duubelsinglil "Half of It", mille nimilugu on saanud imeilusa ja õrna live-versiooni, mis salvestatud ERR-i 1. stuudios.

Video režissöör on Kaimar Kukk ja monteerinud EFTA-l aasta montaažirežissööri auhinnaga pärjatud Hendrik Mägar.

"Pean tunnistama, et meil oligi aasta montaažirežissööri abi vaja, sest mängisin stuudios lugu viis korda läbi ning ei teadnud, millist versiooni ma lõpuks soovin kasutada. Samal ajal aga filmiti mind erinevate nurkade alt. Otsustasime, et playback'i ei hakka kasutama. Tahame püüda kinni esituse nii ehedalt kui võimalik. Lõpuks selgus, et valisime kõige esimesena salvestatud variandi – n-ö take one. Vaja läkski osavat montaažikätt, et pilt heliga lõpuks kooskõlla viia.", selgitas Ewert.

"Half of It" on inspireeritud tõestisündnud loost, mis jäi Ewertile silma ühest raamatust: "Raamatus kirjeldatud lugu petmisest läks mulle hinge - üritasin ette kujutada sama olukorda ja tajuda, millised mõtted ja sõnad pähe tulevad," sõnas muusik.