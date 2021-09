Järvi: Bondi filmid on nii head, kui head on pahalased. Malek on super

Richard-Erik Järvi on suur Bondi fänn. Isegi tema telefoninumber lõppeb numbriga 007. See pole sugugi juhus. Kui talle kunagi esimene telefon soetati, pidi ta koos isa Raivo Järviga omale ka telefoninumbri valima. "Üks number nimekirjast oli 007 lõpuga ja isa ütles, et see peab sinu numbriks saama," rääkis Järvi "Ringvaates".

Järvi oli Bondi fänn juba enne seda. Esimene film, mida ta kinos vaatamas käis, oli 1995. aastal linastunud "007 ja Kuldsilm". Järvi oli siis kuueaastane.

"Minu jaoks on James Bondi filmi väljatulek väga suur asi," ütles mees, kes läheb filmi veel teist korda vaatama. "Ma ei suuda ära oodata!"

Ehkki tegu on pikima Bondi filmiga, ei tunne Järvi sõnul kordagi, et film veniks. Uus film on lõppakordiks Daniel Craigi alustatud loole, mis algas 2006. aastal filmiga "Casino Royale". "Varem pole Bondi filme tehtud nii, et need oleks omavahel pikalt seotud. Siin sai see lugu vajaliku lipsusõlme peale," rääkis Järvi.

Bondi tegelaskuju mängiv Daniel Craig saab mehe hinnangul oma viimases filmis näidata seda, milleks ta suuteline on. "Craig näitas end sellisest küljest, mida ta varem pole näidanud. Ka tema tegelaskuju on teistsugune. Me pole teda varem sellistes olukordades näinud," sõnas mees.

Paraku on oma viiendat Bondi rolli tegevale Craigile mõjunud filmisaaga laastavalt. "Ta on öelnud, et võtaks klaasi ja lõikaks oma randmed läbi, enne kui ta teeks veel ühe Bondi filmi. Craig on saanud meeletult vigastusi - tal on õlg liigesest väljas olnud, säärelihased rebenenud. Selles filmis murdis ta oma hüppeliigese," rääkis Järvi.

Seekord mängib filmis pahalast Rami Malek. "Üks parimaid, keda me Bondi filmides näinud oleme. Bondi film saab olla täpselt nii hea, kui hea on pahalane," ütles Järvi. Tema sõnul mängib Malek täiesti uut laadi pahalast. "Tema suhtumine ja asjade lahendus ei ole selline, milleks me valmis oleme. Malekis on mingi selline kvaliteet, mis paneb sind teda väga kartma, isegi kui ta füüsiliselt nii hirmutav pole."

Järvi avaldas, et filmi lõpp oli mõnes mõttes ootamatu, aga väga väärikas. Ka viimane võitlus hea ja paha vahel lahendati osavalt.

Juba spekuleeritakse ka uute Bondi kehastajate üle, sest Daniel Craigi agendina enam näha ei saa. Järvi hinnangul võiksid uueks Bondiks sobida näiteks Henry Cavill, kes kehastanud ämblikmeest, aga ka Tom Hardy ja Richard Madden. Ta ei välistaks ka sarjast "Bridgerton" tuntud Rege-Jean Pauli.