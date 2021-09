Shakira sattus Barcelonas metssigade rünnaku alla

Laulja Shakira andis Instagrami vahendusel teada, et pojaga jalutuskäigul ründasid teda metssead.

Sead rabasid endaga ka laulja koti ja pagesid sellega metsa. Koti sees oli muuseas laulja telefon. "Nad hävitasid kõik," ütles Shakira oma Instagrami postituses.

Viimastel aastatel on Kataloonia pealinna sisse tunginud aina agressiivsemaks muutuvad metssead.

2016. aastal sai Hispaania politsei pea 1200 kaebekõne, et metssead ründavad koeri, rüüstavad, segavad liiklust ja jooksevad autodele ette.

Sead kolivad üle Euroopa aina enam metsast linna, kus nad toituvad inimeste ära visatud prügist. Paljud linnad on kasutusele võtnud abinõud, et sigade invasiooni vähendada. Näiteks on Berliinis kütitud tuhandeid linna sattunud metssigu, ent probleem pole siiani kadunud.